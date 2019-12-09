PKK, evlat nöbeti ile çözülüyor

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan "Kader" kod adlı terör örgütü mensubu, ifadesinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan ailelerin durumunun örgütün elindeki çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı.İkna çalışmalarının ardından terör örgütü PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D, güvenlik güçlerine sığındı. Örgütte bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını aktaran N.D, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin örgütteki yaşattığı paniği anlattı. Terör örgütü mensubu N.D, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinde büyük psikolojik baskı ve endişe yarattığını söyledi.N.D, terör örgütü mensuplarının kendi ailelerinin oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurgulayarak, bazılarının mutlaka kendilerini örgüt bataklığından kurtaracak bir yol bulacağını belirtti. Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen diğer ailelerin de oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D, "Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor" diye konuştu. N.D, baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok terör örgütü mensubunun kaçamadığını ifade etti. Telefon kullanılmaması nedeniyle örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini bildiren N.D, tanıdığı birçok örgüt mensubunun yaşadığı ortamdan memnun olmadığını ve kaçmanın yollarını aradığını dile getirdi. N.D, son iki yıldır terör örgütüne katılım sayısının azaldığını gözlemlediğini, teröristlerin çoğunluğunun da zorla katıldığına değinerek şunları aktardı: "Ölü sayısı çok. Birçoğu ölmekten korkuyor ve katılmak istemiyor. Çoğuna da oradaki yaşam tarzı uymuyor. O yüzden eskiye göre katılım düzeyi çok az. Örgütten ayrılmalarının birçok sebebi var. Bakıyorsun sözde üst yönetim oturuyor ve ona hiçbir şey olmuyor. Çatışmaya giden milletin çocukları... Birçok kişinin ağzından şunu duydum. 'Örgüt yukarıda oturuyor, çatışan, sürü gibi araziye savrulan ve ölen yine biziz' diyorlar." AAÇOCUKLARI dağa kaçırılan ailelerin evlatlarının akıbetini sorması üzerine baskılara dayanamayan bölücü terör örgütü PKK, 2013'te kandırıp-kaçırarak dağa götürdüğü 6 teröristin 19 ay önce öldüğünü açıkladı. Ailelere çocuklarının ölüm haberi, bulundukları illerdeki HDP il ve ilçe teşkilatı yöneticilerince verildi. Örgüt geçen yıl Şırnak'ın Uludere ilçesinde öldüğünü söylediği Mahsun Kaya, İlyas Arslan, Yücel Özdemir, Ramazan Taşdemir, Mehmet Yüknü ve Özdemir Özoğul'un durumunu 19 ay gizlerken, cesetlerinin nerede olduğunu ise söylemedi. İstihbarat birimleri, örgütün ölümlerini gizlediği 6 teröristin infaz edilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.SABAH