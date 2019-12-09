Soykırım yalanına anladıkları dilde cevap

BUGÜN NELER OLDU

İletişim Başkanlığı, "1915.gov.tr" adlı İngilizce bir sitesi hazırlayarak sözde Ermeni soykırımı iftirasıyla mücadele için internet ortamında önemli bir adım attı. Sitede, 1915 olayları detaylı bir şekilde anlatılırken, Türkiye'nin bu konudaki resmi açıklamaları, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili mahkeme kararları yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan'a gönderdiği ve 1915'e ait gelişme ve olayları incelemek amacıyla ortak bir Komisyon kurulması yönündeki önerisini resmen ilettiği mektup da sitede yer aldı. Siteye, Erdoğan'ın 24 Nisan tarihlerinde 1915 olaylarını anma ayininde Ermeni Patrikhanesi'ne gönderdiği mesajlar da konuldu. Sitedeki bir diğer başlık ise Ermeni terörü oldu. 1970 ve 80'lerde ASALA terör örgütünün Türk diplomatlara yönelik saldırılarının fotoğraflarının yanı sıra, şehit edilen 31 diplomatın fotoğraflarına yer verildi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada siteye ilişkin şunları söyledi: "Sözde Ermeni soykırımı iftirası bazı aktörlerin ülkemizi uluslararası alanda her sıkıştırmak istediklerinde başvurdukları bir yalan. Bu yalan ve iftirayla sadece güncel siyasal analiz ve tezlerle başa çıkamayız. Yapmamız gereken aynı zamanda gerçek tarihsel bilgi ve verileri yardıma çağırmak, bu bilgi ve verileri uluslararası alana taşımaktır. 1915. gov.tr isimli bir internet sitesini yayına aldık. Bu site, tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Böylelikle konunun siyaset alanda bir "sopa" olarak kullanılmaması, tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz. Yine sözde Ermeni soykırımı yalanıyla baş etmek üzere farklı dillerde hazırlanan infografik örneklerini sosyal medya ortamında dönem dönem dolaşıma sokuyor ve Türkiye'nin tezlerini anlatan yayınlara aracılık ediyoruz."