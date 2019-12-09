Van'da 2'si eski belediye başkanı 3 HDP'li tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

PKK/KCK Silahlı Terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 5 şüpheliye yönelik Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Başkale, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda Başkale Belediyesi Başkanı Erkan ACAR, HDP Muradiye Belediyesi Eşbaşkanı Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan, HDP Özalp Belediyesi Başkanı Yakup Almaç ve Özalp Belediyesi sözde eşbaşkanı Dilan Örenci yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Acar ve Leyla Balkan sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakılırken Yılmaz Şalan, Yakup Almaç ve Dilan Örenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.