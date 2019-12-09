Yozgat'ta 2 bin 500 yıllık tarihi eserler ele geçirildi

Jandarma ekipleri, otobüste yaptıkları aramada, O.U.'ya, ait el çantasında tarihi eser olarak değerlendirilen ve 2500 yıl öncesi Roma ve Helenistik dönemine ait; 13 adet sikke, 1 adet baykuş, 1 adet yarım ay şeklinde metal obje, 1 adet iğne şeklinde metal obje, 7 adet insan figürü bulunan metal küçük heykel, 1 adet heykel karidesi metal parça, 1 adet iki ucunda aslan figürü bulunan metal bileşik, 1 adet küçük testi şeklinde metal, 1 adet üzerinde yeşil renk bulunan metal kolye ucu ve 2 adet metal küçük bıçak kını ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili O.U., isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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