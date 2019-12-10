Ağır Cezalık FETÖ’cü kaçmak isterken konsoloslukta sahte pasaportla yakalandı!

'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden Gülçin Ç., ABD'ye 'sahte pasaport' ile kaçmak isterken yakalandı. Şüphelinin ABD konsolosluğuna sunduğu hususi pasaporttan şüphelenilmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Gülçin Ç. hakkında bir de 'Örgüt Üyeliği Kapsamında Resmi Belgede Sahtecilik'ten iddianame düzenlendi.

GÖREVLİLER ŞÜPHELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülçin Ç.'nin Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu'na vize başvurusu yaptığı kaydedildi. Şüphelinin konsolosluğa sunmuş olduğu pasaportun sahte olmasından şüphelenen görevliler söz konusu pasaportu emniyet görevlilerine teslim etti.

Pasaport üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Buna göre, Gülçin Ç. adına düzenlenmiş S02068… seri numaralı Türkiye Cumhuriyeti hususi pasaportun tamamen sahte olarak hazırlanıp düzenlenmiş olduğu sonucuna varıldı. Bu rapor ardından şüpheli Gülçin Ç.'nin sahte pasaport ile ABD'ye girmeye çalıştığı anlaşıldı.

İddianamede, şüpheli hakkında 'FETÖ üyeliği' suçundan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen devam eden bir dava olduğu belirlendi.

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PASAPORT SAHTE ÇIKTI

Savcılık, şüphelinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme amacının da ülkeden kaçmaya yönelik olduğunu, dolayısıyla bu amaçla sahte pasaport düzenletip sahte olduğu kriminal raporu ile de tespit olunan pasaportu resmi makamlara sunarak üzerine atılı 'sahtecilik' suçunu da işlediğini kaydetti.

İddianamede şüpheli Gülçin Ç.'nin 'Örgüt Üyeliği Kapsamında Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, söz konusu bu davanın şüphelinin halen yargılaması devam etmekte olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.