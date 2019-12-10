Hainlerin bombası şehit etti

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Şırnak'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.Şırnak Valiliği olayın Sarıköy köyü sınırları içerisinde bulunan Pisikayası tepesinde yaşandığını duyurdu. Patlamada, bombayı etkisiz hale getirmek isteyen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) şehit oldu. Şehit Esma Çevik'in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor. Evli olan Esma Çevik'in Ankara'daki görev yerinden 2 yıl önce Şırnak'a tayininin çıktığı, 1 yıl önce de bomba imha uzmanı olduğu belirtildi.Şehit Esma Çevik'in ailesinin İstanbul Bayrampaşa'da, şehit Kemal Sayar'ın ailesinin ise Samsun'un Havza ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Acı haber şehitlerin ailelerine bildirilirken, evleri de Türk bayraklarıyla donaltıldı. Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle iki şehidin naaşı memleketlerine uğurlandı. Patlamada yaralanan 7 askerin tedavileri ise İdil Devlet Hastanesi'nde sürüyor.Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal madya hesabından 15 Kasım'da, "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla şehit Esma Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği görüntüler paylaşılmıştı.İçişleri Bakanlığı, Muş'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren operasyonda 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay, bir diğerinin de sözde Amed eyaleti Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu açıklandı. Şırnak'ta da Kuzey Irak'tan gelen 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada Van'da yürütülen terör soruşturmasında Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi Dilan Örenci tutuklandı.