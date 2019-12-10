Zehir tacirlerine Zeus’lu operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara karşı kapsamlı çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Emniyet'in verdiği mücadelede bugüne kadar birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı yürüttüğü çalışma kapsamında şehrin Edremit İlçesi'nde çalışma başlatıldı. İlçenin Şabaniye Mahallesi Yeke Sokak üzerinde bir adrese operasyon düzenlendi.

NARKOTİK KÖPEĞİ ZEUS OPERASYONA KATILDI

Van Emniyet güçleri tarafından yapılan baskında ikametgâhın müştemilatında bulunan kömürlükte Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus arama yaptı. Polisler ve Zeus'un birlikte yaptığı operasyonda, plastik varil içerisindeki uyuşturucuyu Zeus buldu.

544 GRAM EROİN 5 KİLO 832 GRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, plastik varilde yaptıkları aramada, 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar, hassas terazi, cep telefonu ve 470 lira para ele geçirdi.

BİR KİŞİ UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

İkamet sahibi V. A. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından şüpheli V. A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.