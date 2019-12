Batı’da bizi eleştirenler soykırımcı, sömürgeci geçmişlerine baksın

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programa katıldı. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma ve gençlerin sorularına verdiği yanıtlar:Bizim inancımızda Rabbimizin muhatabı tektir. O da insandır. İnancımızın, tarihimizin, kültürümüzün, coğrafyamızın bize vadettiği, insan yaratılmışların en şereflisi olan varlıktır. Meseleye bu şekilde baktığımızda insan hakları başlığı altında tartışılan konuların hepsi de medeniyetimizin değerlerini ifade eder. Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Hazreti Mevlana'dan Hacı Bektaşı Veli'ye kadar ecdadımız da bu konuda tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleriyle öne çıkmaktadır. Amerika'sından Avrupa'sına kadar bugünkü Batı'nın geçmişi en ağır insan hakları ihlalleriyle doludur. Ülkemizin meşru terörle mücadele hakkını insan hakları başlığı altında eleştirenlerinlerin geçmişlerinde soykırımdan sömürgeye kadar her türlü utanç verici lekeler mevcut. Tam tersine bizim geçmişte ve bugün de böyle bir ayıbımız yoktur.Hükümetlerimiz döneminde sessiz devrim dediğimiz reformlarla vatandaşlarımızın her anlamda yaşam düzeyini yükselttik. Eğitimden sağlığa, barınmadan enerjiye her alanda ülkemize çağ atlattık. Yasakları kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik. Güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesine son verdik. Ülkemizdeki dini azınlıklara ait vakıfların mallarını iade ettik, tüm haklarını kullanabilmelerini sağladık.AB üyesi ülkeler ve koalisyon güçleri 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?, 'Ne zaman çıkacaksınız?' diye soruyor. Dörlü Zirve'de de sordular. Siz ne zaman çıkarsanız, biz bu teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız. Suriye toprağında gözümüz yok.Doğu Akdeniz'de araştırmalarımızı yapacağız. Libya ile yeni çekilen bant üzerinde de menfaatlerimizi korumanın adımlarını atacağız. Her şeyi hukuk çerçevesinde yapıyoruz.BM Genel Kurulu'nun 5 daimi üye ülkesinden biri 'hayır' derse karar çıkmıyor.. Bu adalet mi? Türkiye olarak üye ülkelerin tamamı daimi üye olsun.(Bir öğrencinin 'KYK kredi borçları silinecek mi?' sorusuna) Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Ya da onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Nobel ödülleri ile ilgili ifadelerinin herhangi bir şekilde yazar Orhan Pamuk'a yönelik olmadığını bildirdi.(Beğendiğiniz liderler kimlerdir? sorusuna) Geçmişten bugüne tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Adalet timsali Hazreti Ömer çok önemli. Osmanlı'da Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyetimizin kuruluşunda Gazi'nin önemi var. Şu anki liderlere bakıyorum, oturuyoruz, konuşuyoruz ama biraz daha zora giriyoruz. Avrupa'da 'Şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum. Ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. Başbakanlığımın ilk dönemlerinde Almanya'nın şansölyesi Schroeder'i beğenirdim. İşbirliği açısından İtalya'da Berlusconi de öyleydi. Trump çok önemli biri. Gizli ajandası yok. Bana karşı çok açık ben de kendisine. Putin'le de aynıyız. Bölgede barışı birlikte sağlayacağız. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açık ve samimi. Biraz Türklük var ya. Çankırı'dan gidiş var. Körfez'de Şeyh Temim'i beğenirim. Fakir fukaranın yanındadır.(Nobel Edebiyat Ödülü'nü Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden ırkçı Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesiyle ilgili soruya) Nobel Töreni'ne kesinlikle katılmayacağımızı söyledik. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Mahkum olmuş kişileri övene ödül veren Nobel siyasi ve ideolojik davranan bir kuruluş konumuna gelerek kendisini tüketmiştir.(Nobel'i bir gün size verirlerse tavrınız ne olur? sorusuna) Almam. Bu Nobel bir ülkede biri başkan seçiliyor hemen ödül veriyor!Başkan Erdoğan'ın, "10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajında "Vatandaşlarımın ve dünyanın İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum. Ne yazık ki bu günü, merhametle insanlık arasında yeni duvarların örüldüğü bir yılın sonunda karşılıyoruz. Kültürel ırkçılığın, tahammülsüzlüğün ve İslam düşmanlığının ulaştığı vahim boyutlar gözler önüne serildi. Ülkemiz, insan odaklı devlet geleneğinden aldığı ilhamla demokrasi ve temel özgürlükler alanındaki reform iradesini sürdürecektir" denildi.("Karar alırken nasıl bir süreç izliyorsunuz?" sorusuna): bu süreç çok açık ve net. Kesinlikle istişare kaynaklıdır. Bu istişarede iki ayak var. Birisi partimin kabinesi diğeri partimin MKYK'sı. Buralarda gerekli istişareleri yapar ona göre kararlar alırız. İstişare edilmeden bu adımlar atılmaz. Tek adam falan havaları yapıyorlar. Ben tek adam olarak ben ne ülkeye ne de dünyaya yetmem. Her şeyden önce bunlar bir birikim... Siyasette 40 yılımızı geçirdik. Bu noktaya da bu şekilde geldik.AB ile sürecimiz resmi olarak 1963'te başlamıştır. Süreç açık ve net ortada. Buna rağmen bize hiçbir zaman samimi davranmadılar. Türkiye'nin dışındaki 2 ülkeyi AB'ye dahil ettiler ama Türkiye'yi dahil etmediler. Açık ve net söyleyeceğim diyorlar ki sizin nüfusunuz çok fazla. Asıl sebep Müslüman olmamız. Sıkıntı buradan k aynaklanıyor. Yüzümüze söyleyemiyorlar. 15-20 yıl önce AB'ye muhtaç Türkiye vardı şimdi öyle bir Türkiye yok. Altyapısı ile üst yapısı ile artık değişen bir Türkiye var. Bunu hazmedemezler.Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez dün Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Erdoğan, Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile sohbet etti. Osmanoğlu'nun taktığı Sultan II. Abdülhamit'in resminin olduğu broş dikkati çekti. Osmanoğlu'nun, hanedan mensupları ve II. Abdülhamit'le ilgili Türkiye'de düzenlenen etkinliklere katıldığı da öğrenildi. ANKARA