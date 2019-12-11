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Kılıçdaroğlu'nun gözde başkanından ırkçılık!

Daha önce Suriyeli sığınmacılara karşı ırkçı uygulamalarıyla gündeme gelen ve seçim öncesi verdiği cemevi sözü hatırlatılan ’li Mudanya Belediye Başkanı , gerekçesini anlatmak yerine ırkçılık yaparak skandala imza attı.

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Giriş Tarihi: 11.12.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:09
Kılıçdaroğlu'nun gözde başkanından ırkçılık!

Surıyeli sığınmacılara sahili yasaklamasıyla gündeme gelen Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yeni bir skandala imza attı. Meclis toplantısına verdiği soru önergesiyle seçimde verilen cemevi sözünü hatırlatan MHP'li Meclis üyesi Bülent Erden, belediye başkanından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Hem sözünü tutmadı hem de iftira attı

Soru önergesini okuyan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Kapılarına pencerelerine çarpı koyulan bir zihniyetten cemevine sahip çıktığınız için teşekkür ederim" dedi. Türkyılmaz, bu sözlerine verilen tepkiler üzerine, bu kez de alaycı bir tavırla "Madımak, Çorum, Maraş'ı herkes biliyor" cevabını verdi.

2 SEÇİMDİR SÖZÜNÜ TUTMUYOR

Erden, soru önergesini Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticilerine yaptığı ziyaret sonrasında vermişti. O ziyarette alevi temsilcileri ise Türkyılmaz'ın 2 seçimde de söz vermesine rağmen cemevini yapmadığını anlatmıştı.

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Kılıçdaroğlu'nun gözde başkanından ırkçılık!
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