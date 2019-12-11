Milyonluk israf meclise taşındı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 2012'den bu yana iç körfezdeki yolcu taşımacılığını artırmak için satın alınan ve toplam bedeli 117 milyon lirayı bulmasına karşın iskelelere bağlanarak atıl bırakılan katamaranlar meclis gündemine taşındı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, İZDENİZ'e ait katamaranların iskelelerde bağlı dururken, 4 yeni vapur kiralanması kararını meclis gündemine taşıdı. Çalışkan, "Madem limanlara bağlayacaktınız, neden satın aldınız" diye sordu. Önergede, "Madem çalıştırmayacaktınız 117 milyon Avro verip bu katamaran tekneleri o zaman niye aldınız. Eğer elimizde yeterli sayıda gemi var ise ihale ile deniz taşıtı kiralanması kamu zararı yaratmaz mı?" soruları yer buldu. Çalışkan 9 ana başlıkta topladığı sorularının bir an önce yanıtlanmasını talep etti. Söz konusu ihalenin bugün yapılacağı duyuruldu.