100 gün değil 100 yıl geçse de buradayız!

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Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önündeki evlat nöbeti 100 günü geride bıraktı. Diyarbakırlı anne Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer Ceylan'ın kurtarılması diğer anneleri de umutlandırdı. İki yıl önce kaçırılan ve Suriye'de kaldığı belirlenen 17 yaşındaki oğlu Mustafa için hasta olmasına rağmen eyleme katılan Ayşegül Biçer, "Hatice Ceylan'ın oğluna kavuşması bizim umutlarımızı daha da arttırdı. 100 gün değil 100 yıl da geçse çocuklarımız için burada mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için, kucağındaki 1.5 yaşındaki diğer kızıyla eyleme katılan Süheyla Demir de "Kızım HDP gençlik kolları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Bir annenin evladına kavuşmuş olması bizim de umutlarımızı arttırdı. İnşallah o sevinci biz de yaşarız. Kızımı almadan gitmeyeceğim" derken kızına da örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Oğlu Adil Kavaklı 4 yıl önce Tunceli'de askerlik yaparken kaçırılan Cennet Kavaklı ise "Hatice Hanım oğluna kavuşunca, biz de çok sevindik ve sevinç gözyaşları döktük. İnşallah aynı sevinci biz de yaşarız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülki idare amirlerini kabul ettiği toplantıda annelerin eylemine değindi. Soylu, "Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Annelerden mektuplar atıyoruz. Onların Kurban ve Ramazan bayramlarında aileleriyle olmalarının ne kadar önemli olduğunu, her yörenin kendine has özellikleri ve deyişleriyle gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.İRAN'DAN Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin, İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı. Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.