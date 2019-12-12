CHP'deki iftira skandalında kaynağın kaynağı konuştu! Gerçek kaynak hala ortada yok!

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla gündeme gelen gazeteci Talat Atilla, dün bir TV kanalında soruları yanıtladı. "Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti' dedi" diyen, Atilla, 'Haberi neden siz yazmadınız' sorusuna da "Bazen gazeteciler haber kaynakları deşifre olmasın diye başka bir yere verebilirler." dedi.

KAYNAĞIM CHP'Lİ VEKİL

Kaynağının adını vermeyen Atilla, kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu söylemekle yetindi ve 'Böyle bir tartışmanın öznesi olmaktan üzgünüm.' dedi.

İşte son gelişme ve CHP'de yaşananlar;

Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim?