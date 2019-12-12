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'da cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

'da terör örgüyü 'ya yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonlarda 271 kilo 475 gram ile yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:26
Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından çok sayıda adres belirleyen ekpiler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Arama yapılan adreslerde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve silahlara el konulurken, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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Diyarbakır'da PKK cephanesi ele geçirildi: 22 gözaltı
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