‘F-35 konusu ABD iç siyasetinin malzemesi haline gelmiştir’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2019 yılının son toplantısını dün gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat metni ardından Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler, ABD ile ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin açıklama yaptı. İşte o açıklamalar:(F35 projesi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda.(S-400 konusu) Kongre'deki süreci takip ediyoruz. Kongreden bu yasa tasarısı geçse de geçmese de bu süreç devam edecek. Bu tasarı daha sonra Başkan'ın önüne geçecek. Önümüzde daha bir süreç var. Trump'ın bir iyi niyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Kendisi de ifade etti. Kongre'den geçmiş bir yasa olduğu için onun da eli kolu bağlı, bunu anlayabiliyoruz. Yaptırım yasasındaki 12 maddeden hangilerini seçeceği Başkan'ın elinde. Kongre üyelerinin gözlerini ve kulaklarını gerçeklere kapattığı anlaşılıyor. Bu konunun olup bitmiş olduğunu söylüyorlar. Bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil. Batı ittifakı içindeki dostlarımıza kapıyı kapatmıyoruz. Sanayii kaynaklarımızı çeşitlendirmek zorundayız.(Çakarlı araç konusu) Meclis'ten geçen yasa henüz Cumhurbaşkanımızın önüne gelmedi, son karar kendilerinindir. Çakar kullanımı ile ilgili yeni bir uygulama başladı. 50'ye 1 oranda çakar kullanımı düşmüş oldu. Çok sıkı denetimler uygulanıyor.(Doğa Koleji konusu) Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu çok yakından takip ediyor. Umarım bu dar boğazdan çıkarlar, mali sorunlarını çözerler ve çocuklarımız ve velilerimiz mağdur olmazlar.(Libya'ya asker gönderilecek mi?) 27 Kasım'da İstanbul'da iki anlaşma yapıldı. Libya böyle bir talepte bulunursa anlaşmanın içinde vardır. Umarım buna mecbur kalmazlar.