İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelisi 6 kişi tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 13 internet sitesinden aldıkları ürünlerin yerine kaçak elektronik sigara geldiği yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, mevcut yöntemle dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 16 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu, 3 tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.