Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Manevra yapan polis motosikletine çarptı

Manevra yapan polis motosikletine çarptı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Manevra yapan polis motosikletine çarptı
İstanbul'da dönüş manevrası yapan polis motosikletine otomobil çarptı. Kaza dün akşam Taksim Sıraselviler Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Belibağlı isimli motosikletli trafik polisi çift yönlü yolda dönüş yapmak istedi. Bu sırada Kenan Bozkurt'un yönetimindeki otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Yere düşen polis sol bacağından yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Kenan Bozkurt, "Hata kimde belli değil. Motor dönüş yapıyordu. Ben vurmadım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Manevra yapan polis motosikletine çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN