Manevra yapan polis motosikletine çarptı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da dönüş manevrası yapan polis motosikletine otomobil çarptı. Kaza dün akşam Taksim Sıraselviler Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Belibağlı isimli motosikletli trafik polisi çift yönlü yolda dönüş yapmak istedi. Bu sırada Kenan Bozkurt'un yönetimindeki otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Yere düşen polis sol bacağından yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Kenan Bozkurt, "Hata kimde belli değil. Motor dönüş yapıyordu. Ben vurmadım" dedi.