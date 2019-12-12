Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı

Mİlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara devriyesi tamamlandığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı. pic.twitter.com/w3wgmKh2mh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2019