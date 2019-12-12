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Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı

Türk ve unsurlarının Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.12.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 14:57
Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı

Mİlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara devriyesi tamamlandığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı.

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Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı
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