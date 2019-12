Taşıyıcı: Son Hız filmi fragmanı! İşte Taşıyıcı filmi konusu, oyuncuları ve IMDb puanı

Ünlü oyuncu Ed Skrein'in hayat verdiği Frank Martin karakkterinin eski hızlı hayatını terk ettikten sonra hikayesi ve tehlikeli iş birliklerini anlatan Taşıyıcı: Son Hız filmi, bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Orijinal ismi The Transporter Refueled olan filmin saat 20:00'da Türkçe dublaj olarak ekrana gelecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça beğenilen film, henüz yayınlanmadan araştırılmaya başladı. Öyle ki arama motorlarında "Bugün TV'de hangi filmler var?" sorusunun yanıtını araştıranlar, TV'de bugün yayınlanacak filmler arasından Taşıyıcı: Son Hız ile ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Peki Taşıyıcı: Son Hız filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Taşıyıcı filminin konusu ne ? İşte detaylar...

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin, Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: Üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir iş birliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYICI: SON HIZLI FİLMİ IMDb PUANI

2015 yılında beyaz perdeye taşınan, toplamda 1 saat 36 dakikadan oluşan aksiyon ve gerilim türündeki Taşıyıcı: Son Hız filminin IMDb puanı 5,2.

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Sürekleyici hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkatleri üzerinde toplayan filmin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler bulunuyor.

Ed Skrein - Rolü: Frank Martin Jr.

Ray Stevenson - Rolü: Frank Martin Sr.

Loan Chabanol - Rolü: Anna

Gabriella Wright - Rolü: Gina Guerra Lopez

Tatiana Pajkovic - Rolü: Maria Katju

Weenxia Yu - Rolü: Qiao Chang

Radivoje Bukvic - Rolü: Arkady Karasov

Lenn Kudrjawizki - Rolü: Leo Imasov

TAŞIYICI: SON HIZ FİLMİ TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMANI

ED SKREIN KİMDİR?

29 Mart 1983 Londra doğumlu Edward George Ed Skrein, Haringey ve Islington da büyüdü. İngiliz ve Avusturya Yahudisi asılldır. Central Saint Martins mezunu olan oyuncu, tiyatro ve resim alanında oldukça başarılı çalışmalar yaptı. Rapçi ve oyuncu olarak bilinen Ed Skrein, ilk albümünü ise 2007 yılında çıkardı. The Eat Up isimli albüm ile İngiltere'nin en çok tanınan isimlerinden bir tanesi olmayı başardı. Bunun yanı sıra pek çok farklı müzik çalışmalarını sürdürdü. Oyunculuk anlamında ilk çalışmasını ise 2008 yılında gerçekleştirdi. Michelle isimli kısa filmde rol almasının ardından ise Piggy, Ill Manors, The Sweeney, Goldfish isimli yapımlarda oldukça başarılı bir şekilde rol aldı.

2014 yılına gelindiği zaman Screaming Soul: Poverty ve Northmen: A Viking Saga adlı filmlerde rol almasının sonrasında Sword of Vengeance filminde başarılı bir şekilde yer aldı. Tiger House, The Transporter: Refueled, Kill Your Friends filmlerinin ardından ise Deadpool ve The Model filmlerinde de yine farklı karakterlere hayat verdi. İlerleyen dönemlerde ise Tau ve Alita: Battle Angel isimli filmlerde rol alacağı da kesinleşti. Ed Skrein aynı zamanda The Tunnel ve Game of Thrones adlı dizilerde de 3'er bölüm konuk oyunculuk yaptı. Oğlu Mertin ile Londra'da yaşayan oyuncu aynı zamanda 15 yaşından beri yerel topluluklar için yüzme antrenörlüğü yapmaya da devam etmektedir.

RAY STEVENSEN KİMDİR?

Ray Stevenson, 25 Mayıs 1964 tarihinde İrlanda'da doğmuştur. Tam adı George Raymond Stevenson'dur. Annesi bir İrlandalı, babası İngiliz olup Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde bir pilot idi. Bir abisi bir erkek kardeşi vardır. 1972 yılında 8 yaşında iken ailece İngiltere'ye taşındılar. Bristol Old Vic Theatre School'dan 1993 yılında mezun oldu. 2000'li yıllarda Albery Tiyatrosu ile Londra'da birkaç tiyatro oyununda oynadı.

1994 yılında "The Return of the Native" filminde Catherine Zeta Jones ve Clive Owen ile birlikte oynayarak sinema hayatına başladı.

Ray Stevenson, 1997 yılında oyuncu Ruth Gemmell ile evlendi. 2005 yılında boşandı. 2005 yılından itibaren Antropolog Elisabetta Caraccia ile birlikte yaşamaktadır. Sebastiano Derek Stevenson (d. 24 Aralık 2007), Leonardo George Stevenson (d.11 Nisan 2011) adlarında çocukları vardır.

2004 yılında senaryosunu David Franzoni'nin yazdığı "Kral Arthur" filminde Clive Owen, Mads Mikkelsen, Ioan Gruffudd, Joel Edgerton, Hugh Dancy, Ray Winstone, Ray Stevenson, Keira Knightley ile birlikte rol aldı.

2005 yılında "Rome" adlı dizide Titus Pullo karakterini canlandırdı.

2011 yılında "İrlandalıyı Öldür / Kill the Irishman" filminde Val Kilmer, Christopher Walken ile birlikte rol aldı.

2017 yılında "Thor: Ragnarok" filminde Volstagg karakterini canlandırırken Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Cher, Anthony Hopkins, Karl Urban, Sam Neill, Jeff Goldblum ile birlikte rol aldı.

LOAN CHABANOL KİMDİR?

Parisli bir Fransız aktris, sanatçı ve model. L'Oréal Professionnel'in elçisi.

GABRİELLA WRİGHT KİMDİR?

The Queen Husude of France dizisinde The Perfect Husband filminde Tudors ve Viola rolüyle tanınan bir İngiliz-Fransız aktris ve model. Son zamanlarda, aksiyon gerilim filmi The Transporter Refueled'de Gina olarak önemli bir rol oynadı.