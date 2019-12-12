Türk çift Ay’a uzanıyor

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TÜRK çift Eren ve Fatih Özmen'in sahibi oldukları global havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC) Artemis, Ay görevini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi. Şirket "Shooting Star" adlı kargo modülünün test versiyonunu NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderdi. SNC CEO'su Fatih Özmen "SNC, Mars'a yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz yüzlerce görev sayesinde uzay alanında tecrübeye sahip. Ay'a yönelik yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının yanı sıra NASA'nın Ay Geçidi projesine ilişkin geliştirme çalışmalarımızla uzmanlığımızı arttırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Ay'daki insan varlığının sürdürülebilir olmasında bilim ve mühendislik yükleri ile araçlar, keşif gezginleri ve ikmal malzemeleri yer alıyor. SNC, hizmetlerini, Ay'da keşif yapmayı isteyen diğer ticari müşterilere de sunacak. SNC Başkanı Eren Özmen, "Bilimde ve uzay keşiflerinde ilerleme kaydedilmesine imkân tanıyacak ve Ay'ın yüzeyi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak projenin parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız" diye konuştu.