Başkan erdoğan mültecılerın çilesini anlatacak

BUGÜN NELER OLDU

Birinci Küresel Mülteci Forumu, 17-18 Aralık arasında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti'nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre'de Milletler Sarayı'nda gerçekleştirilecek. İki gün sürecek konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eş başkanlık yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci meselesini ele alacak. Erdoğan, ayrıca, Suriye'de planlanan güvenli bölge ile ilgili bilgi aktaracak ve mülteciler için külfet paylaşımı olması gerektiği mesajını verecek. Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlığı ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak. 17 Aralık Şeb-i Arus gecesine denk gelen forumda katılımcılara, 13. Yüzyılda Afganistan'ın Belh şehrinden Konya'ya göç etmiş olan Hz. Mevlana'nın barış ve sevgi mesajını vurgulayan bir bilgi notu sunulacak. İki gün sürecek küresel konferans, Birleşmiş Milletler'in Aralık 2018'de New York'ta kabul ettiği Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın hayata geçirilmesi yolunda, bakanlıklar seviyesinde gerçekleşecek ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.