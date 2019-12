CHP’nin takozuna rağmen Kanal İstanbul’u yapacağız

BUGÜN NELER OLDU

Çıkmış 'Kanal İstanbul buraya uymaz' diyor. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Çalışmalarımızı gayet iyi yaptık. İhale sonrası başlayacağız. Kanal İstanbul dünyada büyük sükse yapacakCHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. Kendi çapsızlıklarının, vizyonsuzluklarının bedelini milletimize ve ülkemize ödetmeyiz. 2023 hedeflerimizle aramıza hiçbir güç giremezBaşkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:"Amerika'dan insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracını alamıyorduk, şimdi biz üretiyoruz. Bunlar, bizim gurur abidemiz değil mi? Ama inanın bunlarla hala gururlanmayan, çok rahatsız olanlar var. Türkiye'yi yurtdışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek, bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya da kalktılar. Şimdi Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Çıkmış Belediye Başkanı diyor ki, 'Kanal İstanbul buraya uymaz.' Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Bütün bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Üniversiteleri çalıştırdık, kendi ekiplerimizi çalıştırdık ve inşallah en yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.Kanal İstanbul, Boğaz'ı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Hatırlayın 'Independenta' kazasında 7ay Rumen tankeri yanmıştı Boğaz'da. Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden inşallah kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum. Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da inşallah bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.Ekonomiyi büyütmek, ihracatı geliştirmek, 81 vilayeti yollar, barajlar ve hastanelerle donatmak istedik. Bunlara da 'hayır' dediler. Bugün de aynı 'istemezük' tavırlarını işte az önce de ifade ettiğimiz gibi Kanal İstanbul'da sürdürüyorlar. İstanbul ile birlikte ülkemizin gelecek asrına damga vuracak böylesine stratejik önemde bir projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz, elbette burada asıl sorunun ne olduğunu, kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek, stratejik bakımdan elini güçlendirecek bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. CHP'nin kendi çapsızlığının, vizyonsuzluğunun bedelini milletimizin ve ülkemizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Türkiye'nin 2023 hedefleriyle arasına kimsenin, hiçbir gücün girmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.Geçmişte de vatanperver, milliyetperver bütün devlet adamlarının karşılarına hep başını CHP'nin çektiği zihniyet dikildi. Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar tüm vizyon sahibi liderler CHP zihniyetinin saldırılarına maruz kalmıştır. Millete faydası dokunacak tüm eserler daha fikir aşamasında CHP zihniyeti tarafından çeşitli bahanelerle öldürülmeye çalışılmıştır. Bunların işletme kabiliyeti yok. Hayatlarında beş koyun gütmemişler zaten de güdemezler.Her çalışmamızda olduğu gibi kentsel dönüşüm hamlesini de başlattığımızda birileri sürekli önümüze engeller çıkardı. Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları, projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcadı. Medya, mahkeme fayda etmeyince sokaklar kışkırtılarak mega projelerimiz durdurulmaya çalışıldı." Bu arada Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 35 dakika süren Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında da elektronik harp, yazılım, muhabere, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı. Açıklamada, "Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayisini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir" denildi.İSTANBUL Havalimanı'ndan da vazgeçirilmeye çalışıldık. Bunun için Gezi olayları dahil her türlü provokasyon denendi. İstanbul Havalimanı dünyanın ilk üç havalimanından biri. Almanlar Berlin'de havalimanı yapmak için 17 yıldır çalıştı ancak bitirilemedi. Almanlar, Alman hükümetine 'Türk müteahhitlere verin, gelsinler bu havalimanını bitirsinler. Berlin Havalimanı'ndan daha büyüğünü de yaptılar' diyorlar. CHP zihniyeti ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü, AKM, Marmaray gibi her projeye engel olmaya çalıştı.inde katsayı zulmünün kaldırılmasına 'hayır' dediler. 4+4+4 ile eğitimin özgürleşmesine 'hayır' dediler. Yeni hükümet sistemiyle demokrasinin güçlenmesine 'hayır' dediler. PKK ve ülkemizin gördüğü en büyük ihanet çetesi olan FETÖ'yle mücadeleye 'hayır' dediler ve bu teröristleri 'arkadaşlar' diye nitelediler. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltacak kritik projeleri küçümsediler, hatta karaladılar. Biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si savunma sanayinde yerliydi ama şimdi yüzde 70'i yerli.17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş olduk. Bu yılın ilk aylarında 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50 binlik konut projesi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Biz de hem sayıyı artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. Hedefimiz vatandaşların hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yansıtan konutlara yerleştirilmesini sağlamak. 100 bin dar gelirli aile kira öder gibi konut sahibi olabilecek. 100 bin konutluk projenin yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira.Gecekondulardan geçilmediği dönemde ki, Ankara ve İzmir'de bazı yerlerde hala öyle yerler var, 'kentsel dönüşüm, değişim' diyerek ortaya çıktık. Bizim milletimiz en iyisine, en sağlamına, en güzeline, en konforlusuna layıktır inancıyla tek tek sorunların üzerine gittik. İşte 1 milyona yakın TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlar bunun adımlarıydı. 3-5 yıl öncesinin Diyarbakır'ıyla şu andaki aynı değil. İçinden terör örgütlerinin açtığı tüneller geçen, bombalar yerleştirilmiş o binaların hepsini yıktık ve şimdi oralara TOKİ olarak yaptığımız konutlarla vatandaşlarımıza insanca yaşamanın imkanını sağladık. Orada Kürtler yaşıyor, filanca yerde Türkler yaşıyor demedik. 'Buralarda vatandaşım yaşıyor' dedik.