109 gündür süren dram

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 109'uncu gün geride kaldı. Mağdur işçiler haklarını alabilmek için mücadeleye devam ederken, içinde bulundukları maddi sıkıntılar ise yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor.Eşim karaciğer hastası, 4 çocuğum var. 7 aylık doğan ikizlerimin gelişim problemleri var. Sağlıklı beslenemedikleri için de yaşıtlarına göre daha küçük görünüyorlar. Lise öğrencisi kızım okuluna 6 kilometre yürüyerek gidip geliyor. 4 çocuğuma azar azar yemek veriyoruz. Çocuklarımın psikolojisi alt üst oldu.Erkek oğlum otizmli ve yüzde 98 engelli. Eşim oğluma baktığı için çalışamıyor. Yeni okula başlayan kızımın masrafı da üstüne gelince ne ev kirasını ne de faturaları yatırabiliyoruz. Bu şekilde ne kadar devam edecek...: 3 çocuğum var. Biri astım. Burnunda geniz eti var. Acil ameliyat olması gerekiyor. Çocuklarım geçen 3 gün boyunca tavuk istediler. Ancak tavuk alabilecek parayı bulamadım. Eşim böbrek hastası, temizliğe gidiyor. Aldığı parayı yeni doğan bebeğimizin bez ve mamasına harcıyor. Eşimin çeyizini ve halıları sattık.Eşim böbrek hastası. Çocuklarım da böbreklerinden rahatsızlar. Evladımı 16 yıl boyunca hastanelerde büyüttüm. Hani anneler özeldi. Ekonomik olarak darboğazdayız. Artık bize nefes alacak imkanı tanısınlar.Çalışırken bel fıtığı oldum. Ama gıkımı çıkarmadım. Bu emeğime karşılık SMS'le işime son verildi. Kredi borcumu ödüyorum. Haksızlık değil mi bu?3 çocuğumdan biri üniversiteyi kazandı. Ben işten çıkarılınca, oğlum, "Üniversiteyi dondurayım anne, iş bakıp size destek olayım" dedi. Hiç kimse ihtiyacı olmasa 109 gün boyunca burada durmaz. Evliyim ama annemden para alıyorum.Eşim KOAH hastası. Ayakkabıcılık yapıyor. 10 gün çalışıyor, 20 gün tedavi görüp istirahat ediyor. Ona destek için işe girmiştim. İyi kötü bir düzen kurmuştuk. Ama şimdi kira ödemekte zorlanıyoruz, pazara gidemiyoruz.Oğlum askerde, harçlık gönderemiyorum. Kızım üniversitede. Yurtta kalıp, iş arıyor. Borçlarımı ödeyemiyorum. 150 bin kişiye, özellikle de kadınlara istihdam sağlayacağını söylemişti.