109 gündür süren dram

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 109'uncu gün geride kaldı. Mağdur işçiler haklarını alabilmek için mücadeleye devam ederken, içinde bulundukları maddi sıkıntılar ise yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor.
Enver Aşık-İSTGÜVEN:
Eşim karaciğer hastası, 4 çocuğum var. 7 aylık doğan ikizlerimin gelişim problemleri var. Sağlıklı beslenemedikleri için de yaşıtlarına göre daha küçük görünüyorlar. Lise öğrencisi kızım okuluna 6 kilometre yürüyerek gidip geliyor. 4 çocuğuma azar azar yemek veriyoruz. Çocuklarımın psikolojisi alt üst oldu.
Süleyman Sayın-İSTAÇ A.Ş.:
Erkek oğlum otizmli ve yüzde 98 engelli. Eşim oğluma baktığı için çalışamıyor. Yeni okula başlayan kızımın masrafı da üstüne gelince ne ev kirasını ne de faturaları yatırabiliyoruz. Bu şekilde ne kadar devam edecek...
EŞİNİN ÇEYİZİNİ, HALILARI SATTI
Suat Keser-Boğaziçi A.Ş.
: 3 çocuğum var. Biri astım. Burnunda geniz eti var. Acil ameliyat olması gerekiyor. Çocuklarım geçen 3 gün boyunca tavuk istediler. Ancak tavuk alabilecek parayı bulamadım. Eşim böbrek hastası, temizliğe gidiyor. Aldığı parayı yeni doğan bebeğimizin bez ve mamasına harcıyor. Eşimin çeyizini ve halıları sattık.
HANİ ANNELER ÖZELDİ
Ayşe Özer-İSTGÜVEN:
Eşim böbrek hastası. Çocuklarım da böbreklerinden rahatsızlar. Evladımı 16 yıl boyunca hastanelerde büyüttüm. Hani anneler özeldi. Ekonomik olarak darboğazdayız. Artık bize nefes alacak imkanı tanısınlar.
Nurdan Melayin- Metro A.Ş.:
Çalışırken bel fıtığı oldum. Ama gıkımı çıkarmadım. Bu emeğime karşılık SMS'le işime son verildi. Kredi borcumu ödüyorum. Haksızlık değil mi bu?
Kezban Kaya-İSPER:
3 çocuğumdan biri üniversiteyi kazandı. Ben işten çıkarılınca, oğlum, "Üniversiteyi dondurayım anne, iş bakıp size destek olayım" dedi. Hiç kimse ihtiyacı olmasa 109 gün boyunca burada durmaz. Evliyim ama annemden para alıyorum.
Fatma Özdemir-Boğaziçi A.Ş.:
Eşim KOAH hastası. Ayakkabıcılık yapıyor. 10 gün çalışıyor, 20 gün tedavi görüp istirahat ediyor. Ona destek için işe girmiştim. İyi kötü bir düzen kurmuştuk. Ama şimdi kira ödemekte zorlanıyoruz, pazara gidemiyoruz.
Münire Fırat-İSTGÜVEN:
Oğlum askerde, harçlık gönderemiyorum. Kızım üniversitede. Yurtta kalıp, iş arıyor. Borçlarımı ödeyemiyorum. 150 bin kişiye, özellikle de kadınlara istihdam sağlayacağını söylemişti.