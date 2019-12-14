CHP’de kazan kaynıyor

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında FETÖ'den hapis cezası alan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da olduğu İstanbul Platformu'nun Çengelköy'deki buluşmasına katıldı. Hüseyin Avni Mutlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 21 Mayıs'ta Beykoz'daki bir restoranda biraraya gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP PM Üyesi İlhan Cihaner sert tepki gösterdi. Cihaner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hüseyin Avni Mutlu, kumpas davaları, Hrant Dink cinayeti ve Gezi/Haziran direnişi zamanının İstanbul Valisidir. Fetullahçı yapılanmaya 'bilerek isteyerek yardımcı olmak' suçundan mahkum olmuş birisidir" diye yazdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun İHH Vakfı'nı ziyaret edip Genel Başkan Bülent Yıldırım'la buluşmasına da CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ tepki gösterdi.