FETÖ sızmasına karşı jet düzenleme

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ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine devlet memuriyetine girişte "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yapılmasını düzenleyen hükümleri kasım ayında iptal etmişti. Kamuoyunda, oluşacak yasal boşluğun FETÖ başta olmak üzere terör örgütü mensuplarının devlete sızmasına zemin hazırlayabileceği konuşuldu. AK Parti, bir açıklık oluşmaması için yılbaşından önce yasal bir düzenleme yapmayı planlıyor. Bu kapsamda hazırlıkları devam eden torba yasa teklifine güvenlik soruşturmaları ile ilgili hükmün de eklenmesi benimsendi. Değişikliğe göre MİT, Emniyet ve mahalli mülki idare amirlikleri güvenlik soruşturması yapabilecek. Devlet memuriyeti için ayrıca "sadakat, tarafsızlık, bağlılık" gibi kriterlerin getirilmesi de tartışılıyor.