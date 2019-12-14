İSPARK zammına vatandaşlardan tepki

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifeleriyle birlikte İSPARK'a da yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Buna göre 1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1. bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1. bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Vatandaşlar seçimden önce "16 milyon kazanacak'' diyen Ekrem İmamoğlu'na yapılan zamlardan sonra tepki gösterdi.Geldiğinden beri 16 milyonun tek kazandığı şey zam oldu."Maliyeti yok neyine zarar ediyor?'' diyorlardı. Madem maliyeti yok, bu neyin zammı?Madem böyle yapacaktınız seçim zamanı niye atıp tuttunuz.