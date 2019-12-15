Annelerden çocuklarına ‘yuvanıza dönün’ çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerden biri olan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer Ceylan'ın Suriye'nin kuzeyinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması, HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren anneleri umutlandırdı. Tam 103 gündür evlat nöbeti tutan anneler, Suriye ve kuzey Irak'ta terör kamplarında bulunan çocuklarına silahlarını bırakıp teslim olmaları için çağrıda bulundu. Diyarbakır'da 4 yıl önce kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan anne Mevlide Üçdağ, "Hatice Ceylan'ın oğlu annesini televizyonda gördü ve ondan etkilenerek döndü, ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan ne olursun onlardan ayrılıp gel, teslim ol. Güvenlik güçleri seni bana getirir. Sürekli gözüm yolda, kulağım telefonda. Bana bir telefonla ulaş. Bak Cafer geldi, ailesi çok mutlu, sen de gel. Bizi mutlu et" dedi. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde, yaklaşık 5 yıl önce okul çıkışında kaçırılan oğlu Roşat için eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, "Oğlum eğer beni izliyorsan sen de dön. Anneni seviyorsan dön. Eğer gücün yetmiyorsa bize telefon aç, seni kurtaralım" diye seslendi.