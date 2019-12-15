CHP’nin Çubuk provokasyonu raporda

BUGÜN NELER OLDU

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen nisan ayında Çubuk'ta şehit cenazesi sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili asılsız iddiaları yeniden gündeme getirerek, siyasi provokasyona imza attı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun organize bir linç ile karşı karşıya geldiğini ileri sürdü. Özel'in asılsız iddia ve provokasyonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu belgelerle cevap verdi. Soylu, bu konuda kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Yarın hepinize göndereceğiz. Yapılması gereken tek bir şey vardı. Oradaki korumalar bizlere başvurup 'biz şurada şu şehit cenazesine gidiyoruz' diyecekti. CHP'nin zafiyeti var bu olayda" ifadelerini kullandı. CHP'li kadın vekillerin Şili'de başlayan bir dans gösterisini elleriyle masalara vurarak canlandırmasına ve devlete hakaretler savurmasına ise Soylu sert tepki gösterdi: "Bu bir tepki değil, provokasyondur. CHP, polise tecavüzcü desin, böyle bir şey olabilir mi..." HDP'lilerin savaş bütçesi iddialarına da yanıt veren İçişleri Bakanı, "Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben TC Anayasası'nı okurum, PKK tüzüğünü değil" dedi.