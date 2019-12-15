Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eyülsultan D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.12.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 08:10
D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Edirnekapı geçişi Çağlayan istikametinde 05:30 sıralarında meydana geldi. Ramil Baghirov idaresindeki 34 VS 6714 plakalı panelvan, Çağlayan istikametine gitmekte olan Cengiz Büyük idaresindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Trafiğin bir süre durmasına neden olan kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve panelvan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Malezya'da sel baskını yaklaşık 4 bin kişiyi yerinden etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN