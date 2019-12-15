Şahizar teyze hayaline kavuştu

HANİYE'Yİ

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da her gün 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafiri oldu. Bursa'nın Keles ilçesinde ikamet eden Yıltır, geçen ocak ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle okuma-yazma kursuna başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden ve okuma yazma bilmeden hayatını sürdüren Şahizar teyze, ilerleyen yaşına rağmen her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti. Şahizar teyze 2 ayda okumayazma öğrendi.Şahizar Yıltır'ın başarı hikayesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı da etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini görmek istediğini söyleyen Yıltır'ın bu isteğini geri çevirmedi. Şahizar Yıltır ve ailesini Ankara'ya davet etti. Şahizar teyze ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi. Buluşmada Şahizar teyze Erdoğan çiftine yöresel Keles bebeği hediye etti. Erdoğan çifti, Şahizar Yıltır ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Başkan Erdoğan'ın davetiyle çok mutlu olan Şahizar Yıltır, mutluğunu şu sözlerle anlattı: "Allah benden alsın Erdoğan'a versin. Belki de bu benim son isteğimdi, o da gerçekleşti. Artık gam yemem. Özellikle Emine hanım eğitime ne kadar önem verdiğini gösterdi. Beni gençlere örnek gösterdiler. Benimle yakından ilgilendi. O kadar mutluyum ki anlatamam. Cumhurbaşkanı ile görüşmek okuma azmim sayesinde gerçek oldu. Tüm gençler beni örnek alsın. Cumhurbaşkanımız başarıyı karşılıksız bırakmıyor. Küçücük yerde yaşayan benim bile sesimi duydu. Allah onlardan razı olsun."Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u da arayarak tebrik etti.BAŞKAN Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaret ettiği Karabük'teki Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerine, eşi Emine Erdoğan ile birlikte çektiği videolu mesajla başarı dileklerini iletti. Erdoğan, "Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun. Kızım da aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti ve inanıyorum ki nasıl başarılı olduysa sizler de aynı başarıyı yakalayacak ve geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yerinizi başarılı şekilde alacaksınız" dedi.