Suriye’deki çadır kamplarda zorlu yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de bulunan çadır kamplarda yaşayan sığınmacılar, kış şartlarıyla mücadele ediyor. Yağış sonrası yeterli koruması olmayan çadırların içi su ile dolarken, çadırda barınan aileler ilkel yöntemlerle ısınmaya çalışıyorlar. Yağ tenekesi, konserve kutusu, çamaşır kazanı gibi materyallerle yapılan sobalar 10 TL ile 100 TL arasında alıcı buluyor. Bir soba satıcısı olan Ebu Muhammed, "Bu sobalar sadece odun yakmaya müsait. Normal soba alacak imkanı olmayanlar bu sobalarla idare ediyorlar" dedi.Türkiye Diyanet Vakfı ise bölgedeki insani yardım, eğitim ve kalkınma çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem zaten zor şartlarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların kış mevsimiyle birlikte hayatlarının daha da zorlaştığını ifade etti. Erdem, soba, yakacak ve kışlık giyecek yardımının yanı sıra, Azez'de günlük 15 bin kişiye sıcak yemek ve 70 bin ekmek dağıtıldığını kaydetti. Suriyeli sığınmacıların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Erdem, yaptıkları çalışmaların necip Türk halkının hayırları sayesinde yapıldığını ifade etti. Suriye de çadır kamplarda hala milyonlarca sığınmacı hayatta kalmaya çalışıyor.