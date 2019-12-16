Dijital Şehircilik Zirvesi için geri sayım başladı

'Dijital Dönüşümle Mutlu Şehirler Yaratmak' konseptiyle tasarlanan Dijital Şehircilik Zirvesi 2019'da, Türkiye'nin öncü başkanlarının katılımıyla 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' paneli gerçekleştirilecek. Zirve'de gerçekleştirilecek Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Mutluluk panelinde ise teknoloji, bilişim ve ödeme sistemlerine yön veren uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulunacak. Şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatlerinin konuşulacağı Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, mimarların dijital geleceğe bakışı da masaya yatırılacak.

Dijital Şehircilik Zirvesi 2019, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın konuşmalarıyla açılacak.