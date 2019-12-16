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için geri sayım başladı

Turkuvaz Yayın Grubu’nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. , 19 Aralık 2019, Perşembe The St. Regis İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın konuşma yapacağı II. Dijital Şehircilik Zirvesi’nde, Dubai ve Abudabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed deneyimlerini anlatacak. Zirve’de Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek ’Gelecek ve Mutluluk’ konusunda öngörülerini paylaşacak.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 15:26
Dijital Şehircilik Zirvesi için geri sayım başladı

'Dijital Dönüşümle Mutlu Şehirler Yaratmak' konseptiyle tasarlanan Dijital Şehircilik Zirvesi 2019'da, Türkiye'nin öncü başkanlarının katılımıyla 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' paneli gerçekleştirilecek. Zirve'de gerçekleştirilecek Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Mutluluk panelinde ise teknoloji, bilişim ve ödeme sistemlerine yön veren uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulunacak. Şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatlerinin konuşulacağı Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, mimarların dijital geleceğe bakışı da masaya yatırılacak.

Dijital Şehircilik Zirvesi 2019, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın konuşmalarıyla açılacak.

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Dijital Şehircilik Zirvesi için geri sayım başladı
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