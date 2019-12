Planları boşa çıkardık Sevr’i ters yüz ettik

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo'nun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden gerçekleştirilen ortak canlı yayınında konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:(Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü) Sarraj Libya'nın meşru başbakanı. Karşısındaki Halife Hafter meşru bir başkan veya başbakan değil. İllegal yapısı olan bir kişi. Libya'ya yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların kullanılması noktasında kısa bir süre önce bir mutabakat muhtırası imzalandı. Bunlardan biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılması diğeri de güvenlik ve askeri işbirliğiyle ilgiliydi. Deniz yetki alanlarıyla ilgili imzaladığımız mutabakat muhtırası, TBMM tarafından onaylandı. BM'ye de tescil edilmesi için bildirimde bulunduk, süreç hızla ilerliyor. Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması ayrıca Meclisimize sunuldu.Bu anlaşmalarla Akdeniz'de hem Libya'nın hem de Türkiye'nin hakkı korunmuş olacak. Türkiye aleyhine tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk. Bunu son NATO Zirvesi'nde de Miçotakis ve heyetiyle, şahsım ve heyetim olmak üzere yaptığımız görüşmede kendilerine söyledik. Onlar hala belli beklentiler içinde. Dedik ki biz her şeyi uluslararası hukuka dayalı olarak yapıyoruz. Bundan sonra da uluslararası hukuka göre attığımız adımları atmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'i, uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşıma girenler, attığımız adımdan tabii ki rahatsızlık duyuyorlar. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Haklı bir adımla biz bunu boşa çıkardık. Daha da ileri gideceğim. Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda.(Libya'ya asker gönderilmesi) Böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce de söyledim. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız. Şu anda Libya'da, orayla hiçbir ilgisi, alakası olmayan, resmi bir davetin olmadığı ülkeler, buralara kendilerindeki bazı özel güvenlik güçlerini göndermişlerdir. Şu anda onlar Libya'da bu tür illegal faaliyetler gösteriyorlar. Bunların aşılması lazım.Şu anda çok kısa bir zaman içinde hem sismik araştırma hem sondaj çalışmalarına gireceğiz. Buralardan beklentilerimiz çok çok yüksek. Sarraj ile bunları önemine binaen farklı ele aldık. Doğu Akdeniz Havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Özellikle son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini duyuyoruz. Belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma söz konusu olabilir.Türkiye bölgeye olan yakınlığı, büyük bir pazar olma özelliği ve mevcut boru hatları kapasiteleri itibarıyla gazın ticarileşmesi noktasında kilit role ve öneme sahiptir. Son yaptığımız Libya Anlaşması, bu konuda hukuken de ülkemizin elini güçlendirmiş. Bu bölgede Türkiyesiz bir çözümün olmadığını tüm dünyaya göstermiştir.(Kadın cinayetleri) Birinci Yargı Paketi kanunlaştı. Nerede eksik varsa onun üzerine gidiliyor. 17 yılda, kadın haklarının güçlendirilmesi konusunda çok önemli düzenlemeler yaptık. Kadına karşı şiddetin yaptırımlarını artırdık. Bakıyorsunuz bir kadın şiddete uğruyor, bir karar veriliyor. Sürekli gelecek, adli kontrolle serbest bırakılacak. Böyle bir şeye ben tahammül edemiyorum. Olmaz böyle bir şey. Girsin cezasını çeksin. Çünkü o serbest bırakılınca o kadıncağıza aynı şeyi yapmayacağının garantisi var mı?BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşbaşkanlık yapacağı Küresel Mülteciler Forumu çerçevesinde önemli bir etkinlik de düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak. Cenevre'deki Milletler Sarayı'ndaki sergi kapsamında, Suriye'nin önemli sanat akademileri ve okullarından mezun olmuş sanatçılara ait 14 yağlıboya resim ve 14 fotoğraf yer alacak. 17 Aralık Şeb-i Arus gecesine denk gelen Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde katılımcılara, 13'üncü yüzyılda Belh'ten Konya'ya göç eden Mevlana'nın barış ve sevgi mesajını vurgulayan bir bilgi notu sunulacak. Aynı akşam İsviçre tarafından düzenlenecek 800 kişilik resepsiyonda, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile neyzen Kaşif Demiröz tarafından peşrev ve saz semaileri konseri verilecek.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacak Küresel Mülteci Forumu'na katılacak. Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) ev sahipliğindeki iki günlük foruma, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine, Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya liderleriyle eşbaşkanlık yapacak.Türkiye toplantılarda geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik örnek uygulamaları bir kez daha gündeme getirecek. Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek. Başkan Erdoğan, İsviçre'nin ardından, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daveti üzerine, 18-19 Aralık'ta İslam aleminin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'yı ziyaret edecek. "Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük" temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında liderler, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacak. Zirveye Türkiye ve Malezya'nın yanı sıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya'nın temsilcileri katılacak. Erdoğan'ın Malezya Kralı ve başbakanı olmak üzere zirveye katılması öngörülen muhataplarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.(Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İncirlik ve Kürecik üslerine ilişkin sözleri) ABD iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz. 1915 olaylarının üzerinden 100 yıldan fazla bir süre geçmişken bugün neden Amerika Temsilciler Meclisi ve Senatosunda bu tür kararlar alındığının cevabı açıktır. Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir.('Farklı parlamento kararlarına yönelik bir hazırlık var mı?' sorusu üzerine) Niye olmasın. Bunlar bu tür şeyleri yaparlar da, herhalde biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık net, rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek, konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerikalıların yüz karasıdır. Buna benzer Afrika'da yaşanan birçok şeyler var. 60 kadar ülke buna benzer kararlar almışlar. Ruanda'da Fransızların yaptığı katliamları bir kenara koymak mümkün mü? Cezayir'de Fransızların yaptığı katliamları bir kenara koymak mümkün mü? Senegal'de adadan köle ticareti yaparak ta Amerika'ya kadar hücrelerde günlerce beklettikten sonra köle ticareti yaptı bunlar. Aynı insanlar. Biz de ne yapacağız bütün bunların hepsini dünya kamuoyuna açıklayacağız. Bunların elimizde belgeleri var.Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.Kılıçdaroğlu siyasetini yalan üzerine bina eden, hakikat düşmanlığı yapan bir insandır. Siyaset itibarlı bir iştir. Ama o böyle bir şeyin içinde hiç bir zaman olmadı. Hakaret üstüne hakaret. Davaların hepsini kazanıyorum. Niye? Eleştiri başka, hakaret başka bir şey.Külliye'ye gelen bir CHP'li milletvekili olursa, rahat rahat söylerim. Kaldı ki benim karakterimde Kılıçdaroğlu karakteri yok, cibiliyetim ona müsaade etmez.