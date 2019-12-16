Türkiye'nin Akdeniz hamlesi İngiliz basınında... Böyle duyurdular

SURİYE'DEKİ OPERASYONLARA DEĞİNİLDİ

Haber7'nin haberine göre gazete haberinde, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de düzenlediği operasyonlarda, İHA ve SİHA'ları aktif ve etkili bir biçimde kullanıldığını da aktardı.

"İLİŞKİLER DAHA DA GERİLEBİLİR"

Times Türkiye'nin bu hamlesinin, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere komşu ülkelerle Akdeniz'de gergin olan ilişkilerini daha da gereceğini iddia etti.





Haberde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC), Ankara'nın İHA operasyonları için Geçitkale Hava Üssü'nün kullanımını onayladığı belirtildi. KKTC'den yapılan açıklamada SİHA'ların, "Türkiye ve KKTC'nin meşru hakkını koruyacağı" kaydedildi.

İLK İHA BUGÜN İNDİ

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te havalanarak, yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanına indi.

MUTABAKAT İMZALANDI

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.





LİBYA ELÇİSİ SINIR DIŞI EDİP TÜRKİYE'Yİ BM'YE ŞİKAYET ETTİLER

Anlaşmanın ardından bölgede planları bozulan bazı ülkeler Türkiye'ye karşı harekete geçmişti. İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" nedeniyle Atina ile Ankara arasında ipler gerilmiş, Yunanistan Libya Büyükelçisini sınır dışı etmişti. Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.