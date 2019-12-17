Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’ya gitti

Cenevre’de Küresel Mülteci Forumu kapsamındaki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı , Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in davetine icabetle, Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Malezya’ya hareket etti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.12.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cenevre'den ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’ya gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN