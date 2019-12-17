İhale tiyatrosu

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CHP'İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi, Yenikapı'da topladığı süresi dolmuş araçlarla şov yaptıktan sonra bin 826 adet araç alımı için ihale açtı.Yenikapı şovu bittikten sonra İSKİ'ye 997 tane araç alan İBB dün de bin 826 adet araç ihalesi açtı. İBB Destek Hizmetleri Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 Yılı Kiralık Araç İhalesi, İBB'nin Bakırköy'deki Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.565 sürücülü personel çalışması ve bin 826 adet araç kiralamak üzere açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye 2 teklif sunuldu. Ancak ihaleye katılan 2 istekli geçici teminat mektubu sunmadığı için ihale iptal edildi. 7 dakika süren ihale sonrasında "İhale de Yenikapı'da olduğu gibi bir tiyatro" yorumunda bulundu.Vatandaşlar "Araç lazımsa Yenikapı'dakileri neden kullanmıyorsunuz. Bu da ihale tiyatrosu" diyerek tepki gösterdi.