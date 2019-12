O hainler şimdi müebbetlik

BUGÜN NELER OLDU

seçimlere 3.5 ay kala 17 Aralık 2013'te eski özel yetkili savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Celal Kara'nın talimatıyla FETÖ'cü polisler kumpas dosyalarıyla darbe girişimine kalkıştı.25 Aralık'taki ikinci operasyonun talimatırı ise özel yetkili savcı Muammer Akkaş verdi Akkaş'ın listesinde ise Türkiye'de ekonominin bel kemiğini oluşturan şirketler ve 41 işadamı vardı.FETÖ'nün hükümet üyelerini ve MİT Müsteşarı gibi kendilerinden olmayan üst düzey bürokratları "terör örgütü üyesi" diye dinledikleri belirlendi. Selam Tevhid adlı uydurma örgüt soruşturmasıyla 20 binden fazla kişiyi "terör örgütü üyesi" diye dinlediler. 17-25 Aralıkbaşarısız olunca sözde örgüt operasyonlarını da yapamadılar. Ancak 1 Ocak'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve 19 Ocak'ta da Adana'nın Ceyhan ilçesinde, MİT'e ait yardım TIR'larına operasyon yaptılar.FETÖ'cü savcılar 17-25 Aralık başarısız olunca yurtdışına kaçtı. Celal Kara, Öz'le Gürcistan sınır kapısından kaçmadan önce Cumhuriyet'in o dönemki genel yayın yönetmeni Can Dündar'a bir röportaj verdi ve "1 Numara Erdoğan'dı" diyerek asıl hedeflerini itiraf etti.Türkiye'de operasyon kabiliyetini yitiren FETÖ, kumpas dosyalarını ABD'de devreye soktu. New York Bölge Mahkemesi'nde 2017'da başlayan kumpas davasının sonucunda dönemin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. Ancak Atilla, geçen temmuzda tahliye edildi.Türkiye'de tutuklu bulunan 17-25 Aralık'ın aktörleri olan polisler ise yargılandıkları mahkemelerce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. Her iki davanın da sanığı olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in dosyaları yakalandığında yargılanması üzere ayrıldı. FETÖ ile mücadelede 560 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltı sayısı 262 bini geçti. 91 bin 300 kişi tutuklandı. Halen tutuklu olanların sayısı 27 bin.