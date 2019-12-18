Emine Erdoğan Kızılay-Kızılhaç Müzesi’ni gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık eşlik etti. Erdoğan, Türk Kızılay 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen Hilal-i Ahmer Koleksiyonu'nun bir parçasını müzeye hediye etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" ve "Yolculuk" adlı kaligrafi sergilerinin yanı sıra mültecilerin el işlerinin sergilendiği MADE51 stantlarını da gezdi.