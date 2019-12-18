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’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye ortalığı karıştırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Görüntülerde yüzü kapalı olan kadının yolcular tarafından durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 18.12.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:07
‘FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye ortalığı karıştırdı

Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

Pegasus uçağında büyük panik: ‘FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye ortalığı karıştırdı!

SABAH'ın elde ettiği görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.

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