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'li Libya yönetimini yok sayarak darbeci Hafter'e sahip çıktı

'li vekil 'dan Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte hareket eden ve Türkiye düşmanlığı yapan Libya'daki Hafter güçlerine skandal destek! CHP'li vekil, Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği ve Akdeniz'de oynanan büyük oyunu bozduğu mutabakatla ilgili akılalmaz sözler sarfetti. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Türkiye'nin Libya'da tanıdığı ulusal mutabakat hükümetini yok sayan, CHP'li vekil, mevcut hükümeti devirmeye çalışan, "'e Türk gemileri batırırız" diyen Hafter'e ise skandal sözlerle destek verdi. CHP'li vekili Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte hareket eden ve Türkiye düşmanlığı yapan Libya'daki Hafter güçlerine destek verdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 16:52
CHP'li Engin Altay Libya yönetimini yok sayarak darbeci Hafter'e sahip çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Komisyonu'nda CHP, İyi Parti ve HDP, Libya ile yapılan uluslararası anlaşmaya ret oyu verdik." dedi. Darbeci Hafter'i öven Altay, "Trablus yönetimi cihatçı bir yönetim, Tobruk yönetimi daha makul, seküler bir yönetim" dedi. ABD, Avrupa Birliği ve işgalci İsrail'in de Türkiye'nin kendi kara sularındaki "milli menfaatlerini ve haklarını" silah gücüyle korumasından rahatsız olduğu biliniyor.

CHP'li Engin Altay Libya yönetimini yok sayarak terörist Hafter'e sahip çıktı

"BİZ AZINLIK HÜKÜMETİYLE İŞ TUTACAĞIZ"

CHP'li Altay, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter'e "Mısır, Suriye, İsrail ile yolları ayırmışız, şimdi dünya ile ayırıyoruz. Doğu Akdeniz'de çatışmayı aralıyor Türkiye... Bu anlaşma Libya'ya istikrar getirmez" sözleriyle sahip çıktı.

ASKER GÖNDERMEYE KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandıran mutabakata CHP'nin 'evet' dediğini hatırlattan Altay, askeri iş birliği anlaşmasına karşı olduklarını yineledi ve ''Libya'ya asker gönderilmesin'' çağrısı yaptı.

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan ABD ve İsrail'e sarıldı

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CHP'li Engin Altay Libya yönetimini yok sayarak darbeci Hafter'e sahip çıktı
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