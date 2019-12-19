CHP'li Engin Altay Libya yönetimini yok sayarak darbeci Hafter'e sahip çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dışişleri Komisyonu'nda CHP, İyi Parti ve HDP, Libya ile yapılan uluslararası anlaşmaya ret oyu verdik." dedi. Darbeci Hafter'i öven Altay, "Trablus yönetimi cihatçı bir yönetim, Tobruk yönetimi daha makul, seküler bir yönetim" dedi. ABD, Avrupa Birliği ve işgalci İsrail'in de Türkiye'nin kendi kara sularındaki "milli menfaatlerini ve haklarını" silah gücüyle korumasından rahatsız olduğu biliniyor.

CHP'li Engin Altay Libya yönetimini yok sayarak terörist Hafter'e sahip çıktı

"BİZ AZINLIK HÜKÜMETİYLE İŞ TUTACAĞIZ"

CHP'li Altay, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter'e "Mısır, Suriye, İsrail ile yolları ayırmışız, şimdi dünya ile ayırıyoruz. Doğu Akdeniz'de çatışmayı aralıyor Türkiye... Bu anlaşma Libya'ya istikrar getirmez" sözleriyle sahip çıktı.

ASKER GÖNDERMEYE KARŞI ÇIKTI

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandıran mutabakata CHP'nin 'evet' dediğini hatırlattan Altay, askeri iş birliği anlaşmasına karşı olduklarını yineledi ve ''Libya'ya asker gönderilmesin'' çağrısı yaptı.