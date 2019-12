Google'da erişim sorunu yaşanıyor! Google Fotoğraflar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar çöktü mü, neden girilmiyor?

Google'da yaşanan erişim sorunu, yan servisler olan Fotoğraflar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar'ı da etkiliyor. Öyle ki, bu servisleri açmaya çalışan vatandaşlar uygulamalara ulaşamadığı gibi; erişim de sağlayamıyor. Tam bu noktada da 'Google'a ne oldu, çöktü mü?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, dünyanın en çok kullanılan arama motoru, ülkemizde de telefon ve bilgisayar sahipleri tarafından birinci sırada tercih ediliyor.

GOOGLE'A NE OLDU, ÇÖKTÜ MÜ?

Google anasayfasını ya da Fotoğraflar, Kitaplar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar uygulamasını açmaya çalışan vatandaşlar, "502. That's an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request." hatası ile karşı karşıya kalıyor.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR, KİTAPLAR, MÜZİKLER VE PLAY STORE NEDEN YAVAŞ AÇILIYOR?

Google tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, erişim sıkıntısının Türkiye hariç çeşitli bölgelerde de yaşandığı tahmin ediliyor.