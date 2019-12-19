Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Google'da erişim sorunu yaşanıyor! Google Fotoğraflar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar çöktü mü, neden girilmiyor?

'da erişim sorunu yaşanıyor! Google Fotoğraflar, Müzikler, ve Kitaplar çöktü mü, neden girilmiyor?

'da yaşanan erişim sıkıntısı, yan servisler olan Fotoğraflar, Müzikler, Kitaplar ve 'da da etkisini hissettiriyor. Öyle ki, Play Store yavaş çalışırken; Google Fotoğraflar, Müzikler ve Kitaplar uygulamasına vatandaşların çoğu ulaşamıyor. Tam bu noktada da, 'Google Fotoğraflar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar çöktü mü, neden yavaş açılıyor?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, Google servislerine ne oldu, çöktü mü? Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:25
Google'da erişim sorunu yaşanıyor! Google Fotoğraflar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar çöktü mü, neden girilmiyor?

Google'da yaşanan erişim sorunu, yan servisler olan Fotoğraflar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar'ı da etkiliyor. Öyle ki, bu servisleri açmaya çalışan vatandaşlar uygulamalara ulaşamadığı gibi; erişim de sağlayamıyor. Tam bu noktada da 'Google'a ne oldu, çöktü mü?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, dünyanın en çok kullanılan arama motoru, ülkemizde de telefon ve bilgisayar sahipleri tarafından birinci sırada tercih ediliyor.

GOOGLE'A NE OLDU, ÇÖKTÜ MÜ?

Google anasayfasını ya da Fotoğraflar, Kitaplar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar uygulamasını açmaya çalışan vatandaşlar, "502. That's an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request." hatası ile karşı karşıya kalıyor.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR, KİTAPLAR, MÜZİKLER VE PLAY STORE NEDEN YAVAŞ AÇILIYOR?

Google tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, erişim sıkıntısının Türkiye hariç çeşitli bölgelerde de yaşandığı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Google'da erişim sorunu yaşanıyor! Google Fotoğraflar, Müzikler, Play Store ve Kitaplar çöktü mü, neden girilmiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN