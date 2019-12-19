HDP’den yine provokasyon

BUGÜN NELER OLDU

Meclis Genel Kurulu'nda HDP Van Milletvekili Tayip Temel'in sözleri gerginlik yarattı. Temel'in teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Sayın Öcalan" ifadesini kullanmasına AK Partili vekiller "Bir cinayet şebekesinin başına 'sayın' denilmez" diyerek tepki gösterdi. HDP'liler ise Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in "masalar milletin malıdır" uyarısına rağmen bir süre sıra kapaklarına vurdu. Verilen aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Temel'in kullandığı dilin ayrıştırıcı olduğunu belirterek, "AK Parti, Kürtlerin dostudur. PKK/PYD emperyalistlerin uşağıdır" dedi.