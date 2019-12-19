Jandarma'dan özel rapor: 9 yılda 687 kadın cinayete kurban gitti

BUGÜN NELER OLDU

JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008-2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetleri analiz edildi. Rapora göre, Türkiye yüzölçümünün yüzde 92'sine, nüfusun ise yüzde 14'üne tekabül eden jandarma kontrolündeki bölgelerde, 2008'de 83, 2009'da 56, 2010'da 68, 2011'de 62, 2012'de 50, 2013'te 57, 2014'te 57, 2015'te 90, 2016'da 57 ve 2017'de 62 kadın cinayeti vakası yaşandı.Toplam 642 kadın cinayeti vakasında, 687 kadın, 805 zanlı tarafından öldürüldü.Katil zanlılarından 58'inin kadın, 747'sinin erkek olduğu tespit edildi.