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'dan özel rapor: 9 yılda 687 kadın cinayete kurban gitti

ve Akademisi (JSGA) Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, ülkede jandarma sorumluluğundaki bölgede, 2008-2017 döneminde 687 kadın, cinayete kurban gitti

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Jandarma'dan özel rapor: 9 yılda 687 kadın cinayete kurban gitti
JSGA Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce, jandarma sorumluluk bölgesinde 2008-2017 yılları arasında işlenen kadın cinayetleri analiz edildi. Rapora göre, Türkiye yüzölçümünün yüzde 92'sine, nüfusun ise yüzde 14'üne tekabül eden jandarma kontrolündeki bölgelerde, 2008'de 83, 2009'da 56, 2010'da 68, 2011'de 62, 2012'de 50, 2013'te 57, 2014'te 57, 2015'te 90, 2016'da 57 ve 2017'de 62 kadın cinayeti vakası yaşandı.
Toplam 642 kadın cinayeti vakasında, 687 kadın, 805 zanlı tarafından öldürüldü.
Katil zanlılarından 58'inin kadın, 747'sinin erkek olduğu tespit edildi.
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Jandarma'dan özel rapor: 9 yılda 687 kadın cinayete kurban gitti
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