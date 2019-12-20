İstanbul Jandarması’ndan büyük operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ'da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı.

Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını ve PTS kaydı görüntülerini tek tek titizlikle inceleyen Jandarma ekipleri şüpheli bir aracın hırsızlık yapılan bölgelerde birçok kez görüldüğünü tespit etti. Şüpheli aracı teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler, organize hırsızlık şebekesi üyelerinin, kimlik bilgilerini ve İstanbul Avcılar ve Esenyurt'ta bulunan adreslerini belirledi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, şebeke üyelerinin ikamet ettiği Avcılar ve Esenyurt'taki 7 ayrı adrese gece yarısı eş zamanlı baskın düzenledi. Gece yarısı operasyonuna Jandarma Komando Timlerinin de destek verdiği baskında; G.K, S.B., M.D. ve A.K. isimli 4 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 1 otomobile de el konuldu.

27 HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı sorgulamada özellikle tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada satan şüphelilerin, Tekirdağ ilinde 11, Beylikdüzü ilçesinde 3, Esenyurt ilçesinde 8, Büyükçekmece ilçesinde 2 ve Silivri ilçesinde 3 olmak üzere toplam 27 hırsızlık olayının faali oldukları tespit edildi.

Jandarma'da sorgusu tamamlanan G.K, S.B., M.D. ve A.K. isimli 4 şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.