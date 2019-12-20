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İYİ Partili Türkkan ailesinin köşkte lüks noel partisi sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde 'de bulunan şehit kaymakam Satfitürk'ün babasına "Bu sarıklı cübbeli" şeklinde ayrımcı ifadelerle bahsederek mecliste olmaması gerektiğinden söz eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Tükkan'ın evinde düzenlenen NOEL partisi sosyal medyayı adeta salladı. Sert eleştiriler alan partide lüks, israf ve şatafatın yanı sıra kadın kılığındaki erkeklere dans ettirilmesi de sosyal medyada konuşuldu. İşte o partiden ayrıntılar ve Türkkan'a gelen tepkiler

Giriş Tarihi: 20.12.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 12:04
İYİ Partili Türkkan ailesinin köşkte lüks noel partisi sosyal medyayı salladı!

ÇENGELKÖY'DE LÜKS NOEL PARTİSİ

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'Ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi verdi.

CANLI YAYINLADILAR

Dilara Türkkan'ın instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlandı.

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Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekti.

Türkkan ailesinin evindeki yılbaşı partisi çok sayıdaki kişi tarafından canlı izlendi..

"KARUN SARAYI GİBİ..."

Türkkan'a sosyal medyada gelen binlerce tepki ve eleştiri twitlerinden bazıları;

TÜRKKAN'IN EDEBİYAT YAPTIĞI TWİTLER DE HATIRLATILDI

Tepkiler arasında Türkkan'ın TV'de açlık edebiyatı yaptığı, mecliste levreğin pahalı olmasına tepki gösterdiği ve fakirlikten dem vurduğu twitleri de hatırlatıldı. İşte o twitlerden biri...

Şehit babasının mecliste olmasından böyle rahatsız olmuştu;

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İYİ Partili Türkkan ailesinin köşkte lüks noel partisi sosyal medyayı salladı!
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