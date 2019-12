Komandolar o noktaya indirme yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından yönetilen ve 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu devam ediyor. Teröristlerin, "Küçük Kandil" olarak da adlandırdığı ve "girilemez" dediği Sehi Ormanları'na özel eğitimli komandolar girdi.Görüş mesafesi 1 metreye kadar inen bölgede özel eğitimli komandolar, her yeri didik didik kontrol ediyor. Bitlis'in Hizan İlçesi kırsalı ile Narlıdere, Ormanbağı, Çeltikli ve Ortakapı bölgesi ile Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçesi kırsalına kadar uzanan Sehi Ormanları'na havadan indirme yapan komandolar, teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından arazide bizzat yönetilen ve bölgede sık meşe ağaçlarından dolayı görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü ormanlık ve kayalık alanda, komandolar, her taşın altını, her kaya oyuğunu didik didik kontrol ediyor.Teröristlerin yıllardır güvenli gördükleri bölge olması nedeniyle "Küçük Kandil" olarak da adlandırdıkları, yüzlerce doğal mağara ile kış aylarında kullanılan sığınakların bulunduğu Sehi Ormanları'ndaki operasyonda, "nokta operasyonları" yapan özel eğitimli birliklerde yer alıyor.