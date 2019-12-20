Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MSB'den açıklama: Pençe harekatlarında flaş gelişme

'den açıklama: Pençe harekatlarında flaş gelişme

: " kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe 1 ve 2 operasyonları kapsamında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, havan namlusu ve bunlara ait malzemeler ele geçirilerek imha edildi."

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:39
MSB'den açıklama: Pençe harekatlarında flaş gelişme

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatları kapsamında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 5 kilogramlık bidonlara tuzaklanmış 9 el yapımı patlayıcı (EYP), 8 mayın, 7 alfa fire, 5 pil bloğu, 82 milimetrelik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi.

Son dakika... Yılın fotoğrafının seçilmesine çok az kaldı! İşte AA yılın fotoğrafları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den açıklama: Pençe harekatlarında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN