Bakan Albayrak'tan 'Sarıkamış Harekatı' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, "Kahramanlık ve yiğitlik destanı olan Sarıkamış Harekâtı'nın 105. yıl dönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere vatan aşkı ve bağımsızlığı için düşmana karşı canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Kahramanlık ve yiğitlik destanı olan Sarıkamış Harekâtı'nın 105. yıl dönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere vatan aşkı ve bağımsızlığı için düşmana karşı canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/zWVQO4Gyld — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 22, 2019