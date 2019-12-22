Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Denizaltı 'Piri Reis' havuza çekiliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizaltı 'Piri Reis'in havuza çekilmesi töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

HER YIL BİR DENİZALTIMIZ HİZMETE GİRECEK

2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır. Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor. Milletimize uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, başarıları unutturulmak istenmiştir. Sanki bu millet ve bu devlet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır.

ÇEKİNGEN POLİTİKA SÜRDÜRME LÜKSÜMÜZ YOKTUR

Bu milletin tarihini bilmeyenler attığımız her adımda bize burada ne işiniz var diye soruyorlar. Meşru Libya yönetimi ile yürüttüğümüz anlaşmalar da bu çerçevededir. Artık suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur. Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar.

AHaber CANLI YAYIN