Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu SABAH’a konuştu: FETÖ gençliğimizi çalmak istedi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu SABAH'a konuştu. FETÖ' nün 15 Temmuz gecesi Türkiye'den çalmak istediği en kıymetli hazinenin gençlik olduğunu belirterek şunları söyledi: FETÖ' nün 15 Temmuz gecesi Türkiye'den çalmak istediği en kıymetli hazine gençliğimizdi. O yüzden de diyorum ki; hür düşünen ve vicdanın sesini dinleyebilen bir gençlik, FETÖ gibi oluşumlara karşı verilen mücadelenin en sağlam temelidir. Geleceği kazanmak istiyorsak, o geleceğin getireceği şartlara karşı donanımını tamamlamış, bilgili, üretken, analiz kabiliyeti olan, özgüven sahibi gençler yetiştirmek zorundayız. Onların büyük enerji ve dinamizmlerini köreltecek hangi engel varsa, yollarından kaldırmak zorundayız. Kendine saygılı, öz güvenli, dinç, üretken, hayal kuran, düşünen, araştıran, okuyan bir gençlik hepimizin en büyük hayali... Bu nedenledir ki; gençlerimiz arasından bilimde, sanatta, sporda şampiyonlar çıksın, bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırsınlar istiyoruz. Bütün bunlar sağlıklı bir toplumsal hayatın neticeleridir. Sağlıklı bir hayat için de sporu kitlelere yaymak, özellikle de gençlere sevdirmek gerekiyor. Spor aynı zamanda her türlü kötü alışkanlığı hayatımızın uzağında tutacak bir iyi alışkanlıktır. 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarak uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görmelerinin önünü açtık. Artık başarılı sporcularımız sadece spor alanında değil istedikleri alanda kariyer yapma imkânına kavuşmuş oldu.