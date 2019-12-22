Soykırım yalanına belgeli yanıt

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın, 1915 olaylarına ilişkin, "Türk Tarih Kurumu'nu bu konuda çok daha faal, çok daha aktif hale getirerek çalışmalarımızı belgesellerle inşallah daha da güçlendireceğiz" şeklindeki açıklamalarının ardından Türk Tarih Kurumu yapacağı çalışmalarla sözde soykırım iddialarına yanıt verecek. Buna göre 24-25 Ocak 2020'de Utah Üniversitesi işbirliğiyle ABD'de de "Savaş ve Bağımsızlık" konulu uluslar arası sempozyum düzenlenerek, 1915 Olayları hakkında yeni araştırma sonuçları ortaya konulacak. TBMM'nin açılışı, Misak-ı Milli'nin ilanı gibi 100. yıl dönümlerinin idrak edileceği tarihsel gelişmelerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında bilimsel toplantılar düzenlenecek, 1915 Olayları ve sonrası ile ilgili çalışmalar da bu programlarda anlatılacak. Belgelerle Ermeni katliamları sergilenecek, propagandaya karşı 8 dilde belgesel hazırlanacak. Uluslararası sempozyumlar düzenlenecek, akademisyenlerle çalışma yapacak kurum, hazırlayacağı kitaplarla sözde iddialarla ilgili yeni araştırma sonuçları ortaya konulacak.